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№ 102 от 18 сентября 2020Читать номер
«Фонтанка»: в Петербурге возбудили дело против «жемчужного прапорщика» из-за избиения полицейского
В Петербурге возбудили уголовное дело против 45-летнего экс-полицейского Вадима Бойко, известного как «жемчужный прапорщик». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в следствии.
Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК). «Подозреваемый Вадим Бойко задержан поздно вечером 19 сентября на двое суток и помещен в изолятор временного содержания», — уточнил собеседник «Фонтанки».
О задержании Бойко издание сообщило накануне, не уточнив источник. Патрульные Красногвардейского района Петербурга получили сообщение о драке на проспекте Косыгина, одним из участников оказался Бойко, его доставили в 13-й отдел полиции для составления протокола. По данным «Фонтанки», там он ударил помощника оперативного дежурного, у полицейского диагностировали черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти.
Бойко стал известен после разгона протестов в Петербурге летом 2010 года. Тогда он подошел с криком «Хорьки, кому еще?» к петербуржцу, схватил за волосы и ударил дубинкой по лицу, уточняет «Фонтанка». Его назвали «жемчужным прапорщиком» из-за браслета на руке. Тогда Бойко приговорили к 3,5 годам условно за превышение должностных полномочий.
Еще один условный срок (3 года) бывший сотрудник МВД получил за стрельбу в кафе в 2014 году. Тогда его признали виновным в хулиганстве.
Теги:уголовное дело, петербург, em
Трамп одобрил сотрудничество TikTok c двумя американскими компаниями
Президент США Дональд Трамп одобрил сделку по приобретению 20% китайской соцсети TikTok американскими компаниями Oracle и Walmart. Об этом сообщает CNN.
По словам Трампа, сделка обеспечивает 100%-ю безопасность, потому что будут использованы «отдельные облака», а также «очень, очень мощная система безопасности».
При этом мажоритарным владельцем TikTok останется компания ByteDance. В заявлении соцсети говорится, что Oracle будет заниматься хранением всех пользовательских данных в США и обеспечение безопасности связанных компьютерных систем, чтобы удовлетворить требования национальной безопасности Соединенных Штатов.
В рамках сделки будет зарегистрирована новая компания TikTok Global. «Мы на 100% процентов уверены в нашей способности предоставить высоконадежную среду для TikTok и обеспечить конфиденциальность данных для американских пользователей TikTok и пользователей по всему миру», — заявила гендиректор Oracle Сафра Катц.
США заявили о возможной блокировке TikTok на территории страны в июле. Тогда госсекретарь Майк Помпео советовал гражданам использовать приложение с осторожностью из-за опасений, что их личная информация попадет «в руки китайских коммунистов». Трамп предложил ByteDance продать приложение американской компании, например Microsoft, однако руководство TikTok не согласилось на эти условия.
После этого Трамп подписал указы о борьбе с угрозами, которые, по его мнению, представляют TikTok и китайский мессенджер WeСhat. Согласно документам, через 45 дней после даты опубликования будут запрещены любые сделки в юрисдикции США с ByteDance и Tencent (владелец WeСhat).