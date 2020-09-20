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№ 102 от 18 сентября 2020

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Более 50 детей и взрослых со СМА стали участниками Московского марафона. Их представили добровольцы

Общество571

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На сегодняшнем Московском марафоне более 50 добровольцев представили детей и взрослых со спинальной мышечной атрофией в рамках акции #бежимзадвоих, сообщили «Новой газете» в благотворительном фонде «Семьи СМА».

Дети и взрослые со СМА смогли наблюдать за своими представителями на дистанции в режиме реального времени. Среди добровольцев — известные беговые блогеры, летчик-космонавт Сергей Рязанский и актер Аристарх Венес. Все дети и взрослые со СМА получат именные медали Московского Марафона в качестве подтверждения их участия в забеге.

Акция #бежимзадвоих организована благотворительным фондом «Семьи СМА» и компанией «Рош». Она направлена на поддержку людей со спинальной мышечной атрофией, а также на привлечение внимания общественности к этому редкому наследственному заболеванию и существующим проблемам в области ранней диагностики, лечения и реабилитации. Впервые акция состоялась в прошлом году. 

СМА — группа редких наследственных заболеваний, при которых в спинном мозге происходит неуклонно прогрессирующая утрата нервных клеток (мотонейронов), контролирующих сознательное движение мышц. Это приводит к прогрессирующей слабости мышц и их атрофии. При этом болезнь никак не влияет на интеллект человека. По данным фонда «Семьи СМА», в России ежегодно рождаются 300 детей с этим заболеванием, а всего в стране может насчитываться от 2,5 тысячи до 4,9 тысячи человек с ним.

Для лечения СМА в России пока зарегистрирован только один препарат — «Спинраза». Одна инъекция стоит более 7,5 миллиона рублей, при этом пациенту в первый год необходимо сделать шесть уколов. Этот препарат Минздрав рекомендовал включить в перечень жизненно необходимых лекарств, однако Федеральная антимонопольная служба предлагала отложить это, объяснив свою позицию высокой стоимостью лекарства.

Существует и другой препарат — «Золгенсма», его в России пока не зарегистрировали. Это самое дорогое лекарство в мире — оно стоит больше 2,1 миллиона долларов, но пациенту нужна одна инъекция. Документы на регистрацию «Золгенсмы» в июле подала фармацевтическая компания «Новартис», в марте «Рош» подала заявку в Минздрав, чтобы зарегистрировать еще один препарат — «Рисдиплам».

Теги:
спинальная атрофия, em
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