Один из разработчиков «Новичка» извинился перед Навальным

Один из создателей ядовитого вещества «Новичок» Вил Мирзаянов в разговоре с телеканалом «Дождь» извинился перед политиком Алексеем Навальным.

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — по разработке этого вещества, которым он отравился», — сказал химик (цитата по «Коммерсанту»). Он отметил, что в течение последующей жизни боролся против применения боевых ядов.

Химик рассказал, что в 1993 году встречался с человеком, пережившим отравление «Новичком» и что описанные симптомы похожи на те, о которых сообщал Навальный. В частности, невозможность написать слова связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к органам, так как молекулы «Новичка» препятствуют расщеплению белка, отвечающего за это. По словам Мирзаянова, на восстановление политика может потребоваться около года.

Напомним, Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Впоследствии политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится сейчас.

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». О бутылке со следами яда в Фонде борьбы с коррупцией рассказали 17 сентября, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш уточнила, что на его личных вещах следов яд не обнаружили.

Российские власти отрицают связь с отравлением Навального. В частности, директор СВР Сергей Нарышкин говорил, что на момент вылета из России в Германию в организме политика отравляющих веществ не было.