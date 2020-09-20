Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,1 миллиона

В России за последние сутки зафиксировали 6 148 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Число заболевших за все время пандемии по стране достигло 1 103 399.

Сегодняшний прирост заболевших стал максимальным с 18 июля, когда за сутки выявили 6 234 новых случая. В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 860 новых случаев заражения, что стало максимумом с 25 июня, тогда прирост составил 885 заболевших. Сегодня оперштаб отчитался о 214 новых случаях в Петербурге, 188 — в Подмосковье (максимум с 14 июля), 178 и 165 — в Ростовской и Нижегородской областях соответственно.

Скончались от коронавируса за сутки по России 79 пациентов, в том числе 15 — в Петербурге и 13 — в Москве. Общее число умерших по стране от COVID-19 за все время пандемии достигло 19 418. Выздоровели 909 357 пациентов, из них 2 895 — за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции по России за сутки вырос до 1,08, в Москве он достиг 1,14, отмечает ТАСС. Это максимум и по стране, и по столице с 8 мая.