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№ 102 от 18 сентября 2020Читать номер
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,1 миллиона
В России за последние сутки зафиксировали 6 148 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Число заболевших за все время пандемии по стране достигло 1 103 399.
Сегодняшний прирост заболевших стал максимальным с 18 июля, когда за сутки выявили 6 234 новых случая. В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 860 новых случаев заражения, что стало максимумом с 25 июня, тогда прирост составил 885 заболевших. Сегодня оперштаб отчитался о 214 новых случаях в Петербурге, 188 — в Подмосковье (максимум с 14 июля), 178 и 165 — в Ростовской и Нижегородской областях соответственно.
Скончались от коронавируса за сутки по России 79 пациентов, в том числе 15 — в Петербурге и 13 — в Москве. Общее число умерших по стране от COVID-19 за все время пандемии достигло 19 418. Выздоровели 909 357 пациентов, из них 2 895 — за последние сутки.
Коэффициент распространения инфекции по России за сутки вырос до 1,08, в Москве он достиг 1,14, отмечает ТАСС. Это максимум и по стране, и по столице с 8 мая.
Теги:коронавирус, россия, em
Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
На 72-м году жизни скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов, сообщает театральный институт имени Щукина, где он заведовал кафедрой режиссуры.
Борисова госпитализировали накануне, ему стало плохо во время съемок телепередачи, пишет Интерфакс. Врачи скорой помощи решили забрать его в больницу для более тщательного обследования. Причина смерти не уточняется.
Борисов вел «Русского лото» с 1994 года. Он также был художественным руководителем трех режиссерских курсов и одного актерского в театральном институте имени Щукина. Помимо этого, Борисов ставил спектакли в московских театрах Сатиры, Оперетты и имени Ермоловой.
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