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Протесты в Беларуси, день 43: МВД отчиталось о более 400 задержанных на субботних протестах

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№ 102 от 18 сентября 2020

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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,1 миллиона

Общество432

432
 

В России за последние сутки зафиксировали 6 148 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Число заболевших за все время пандемии по стране достигло 1 103 399.

Сегодняшний прирост заболевших стал максимальным с 18 июля, когда за сутки выявили 6 234 новых случая. В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 860 новых случаев заражения, что стало максимумом с 25 июня, тогда прирост составил 885 заболевших. Сегодня оперштаб отчитался о 214 новых случаях в Петербурге, 188 — в Подмосковье (максимум с 14 июля), 178 и 165 — в Ростовской и Нижегородской областях соответственно.

Скончались от коронавируса за сутки по России 79 пациентов, в том числе 15 — в Петербурге и 13 — в Москве. Общее число умерших по стране от COVID-19 за все время пандемии достигло 19 418. Выздоровели 909 357 пациентов, из них 2 895 — за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции по России за сутки вырос до 1,08, в Москве он достиг 1,14, отмечает ТАСС. Это максимум и по стране, и по столице с 8 мая.

Теги:
коронавирус, россия, em

Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Общество1 195

1 195
 

На 72-м году жизни скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов, сообщает театральный институт имени Щукина, где он заведовал кафедрой режиссуры. 

Фото: театральный институт имени Щукина

Борисова госпитализировали накануне, ему стало плохо во время съемок телепередачи, пишет Интерфакс. Врачи скорой помощи решили забрать его в больницу для более тщательного обследования. Причина смерти не уточняется. 

Борисов вел «Русского лото» с 1994 года. Он также был художественным руководителем трех режиссерских курсов и одного актерского в театральном институте имени Щукина. Помимо этого, Борисов ставил спектакли в московских театрах Сатиры, Оперетты и имени Ермоловой. 

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Теги:
режиссеры, русское лото, смерть, em
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