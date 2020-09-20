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№ 102 от 18 сентября 2020Читать номер
Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
На 72-м году жизни скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов, сообщает театральный институт имени Щукина, где он заведовал кафедрой режиссуры.
Борисова госпитализировали накануне, ему стало плохо во время съемок телепередачи, пишет Интерфакс. Врачи скорой помощи решили забрать его в больницу для более тщательного обследования. Причина смерти не уточняется.
Борисов вел «Русского лото» с 1994 года. Он также был художественным руководителем трех режиссерских курсов и одного актерского в театральном институте имени Щукина. Помимо этого, Борисов ставил спектакли в московских театрах Сатиры, Оперетты и имени Ермоловой.
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Теги:режиссеры, русское лото, смерть, em
Правоохранительные органы нашли смертельный яд в посылке для Трампа
ОБНОВЛЕНО 23:05
ФБР подтвердило, что начало расследовать это дело, и заявило, что в настоящий момент угрозы общественной безопасности нет.
Правоохранительные органы США на этой неделе перехватили посылку, адресованную президенту США Дональду Трампу. В ней содержался сильнодействующий смертельный яд рицин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.
Секретная служба и ФБР начали расследовать это дело. Отмечается, что после обнаружения посылки было проведено два теста, и они подтвердили присутствие в ней рицина. Почта, которая направлялась на имя Трампа, сейчас проверяется и сортируется вне резиденции президента США.
Напомним, в 2018 году два почтовых отправления, содержащие рицин, пришли в Министерство обороны. По информации Fox News, посылки предназначались для шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и главы военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона.
Рицин — высокотоксичное вещество, при его попадании в организм у человека начнется тошнота, рвота, внутреннее кровотечение, что в итоге может привести к отказу органов и смерти.
Президент США Дональд Трамп выдвинулся на второй президентский срок. Выборы нового президента пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа является демократ Джо Байден.