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№ 102 от 18 сентября 2020

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Правоохранительные органы нашли смертельный яд в посылке для Трампа

Общество499

499
 

ОБНОВЛЕНО 23:05

ФБР подтвердило, что начало расследовать это дело, и заявило, что в настоящий момент угрозы общественной безопасности нет.

Правоохранительные органы США на этой неделе перехватили посылку, адресованную президенту США Дональду Трампу. В ней содержался сильнодействующий смертельный яд рицин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Секретная служба и ФБР начали расследовать это дело. Отмечается, что после обнаружения посылки было проведено два теста, и они подтвердили присутствие в ней рицина. Почта, которая направлялась на имя Трампа, сейчас проверяется и сортируется вне резиденции президента США.

Напомним, в 2018 году два почтовых отправления, содержащие рицин, пришли в Министерство обороны. По информации Fox News, посылки предназначались для шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и главы военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона.

Рицин — высокотоксичное вещество, при его попадании в организм у человека начнется тошнота, рвота, внутреннее кровотечение, что в итоге может привести к отказу органов и смерти.

Президент США Дональд Трамп выдвинулся на второй президентский срок. Выборы нового президента пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа является демократ Джо Байден.

Теги:
трамп, сша, ng
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