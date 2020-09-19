Кандидат на пост лидера ХДС Германии призвал отсрочить строительство «Северного потока 2» на фоне отравления Навального

Один из претендентов на должность лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Фридрих Мерц призвал отсрочить строительство газопровода «Северный поток 2» на два года на фоне отравления политика Алексея Навального. Мерц заявил это на мероприятии молодежного крыла ХДС в Хильдесхайме, передает DW.

Впрочем, Мерц добавил, что газопровод все же должен быть построен: «За время действия моратория на строительство ЕС и Россия могли бы достигнуть взаимопонимания о будущих отношениях […] Мы не можем в вопросах энергоснабжения слишком сильно впадать в зависимость — это касается как американцев, так и российского природного газа».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты обсуждения ситуации, в том числе и приостановку строительства газопровода. Об этом говорила и министр обороны ФРГ Аннагрет Крамп-Каренбауэр.

Помимо этого, премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявляла, что приветствует тот факт, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посчитала неверным исключать из обсуждения возможность приостановки «Северного потока-2».

В Польше также обсуждали возможность приостановки «Северного потока-2» и заявили о готовности предложить Германии использовать строящийся газопровод Baltic Pipe вместо российского.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». В настоящее время необходимо проложить около 120 километров трубопровода в районе датского континентального шельфа.

Ранее независимые лаборатории Германии, Швеции и Франции подтвердили, что в анализах Навального нашли следы боевого агента «Новичок». Западные страны призывали Россию расследовать отравление политика и привлечь виновных в использовании химоружия к ответственности. В противном случае Запад рассматривает вариант введения новых санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до сих пор не увидел причин для возбуждения уголовного дела в связи с отравлением Навального. Уголовное дело по факту отправления политика в России так и не заведено.