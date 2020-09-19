Юристы потребовали исполнить постановление КС и обеспечить права жертв советских репрессий на получение жилья

На сайте change.org появилась петиция, обращенная к Государственной думе России, с требованием исполнить постановление Конституционного суда (КС) и обеспечить права жертв советских репрессий на получение жилья по прежнему месту жительства их семей за счет средств федерального бюджета в приоритетном порядке.

Создатель петиции, юрист Григорий Вайпан, который сопровождал в КС иск трех женщин — жертв репрессий, рассказал «Новой», что законопроект правительства, предлагающий оставить жилищное обеспечение жертв репрессий в ведении регионов, внесен на рассмотрение в Госдуму, и на следующей неделе она уже начнет его рассматривать.

Если этот законопроект будет принят в неизменном виде, говорит Вайпан, вернуться на прежнее место жительства так никто и не сможет.

«Поэтому мы запустили петицию, так как сейчас это единственный способ, который у нас остался, чтобы показать, что людям, гражданам нашей страны, небезразлична судьба жертв репрессий и судьба детей ГУЛАГа, которые всю жизнь прожили в ссылке и продолжают в ней жить», — заявил юрист.

Он также отметил, что в России, по официальным данным, 1,5 тысячи человек все еще не могут вернуться в те города, где жили их семьи: «По закону, такое право есть либо у тех, кто непосредственно подвергался репрессиям, либо у их детей, которые родились в ГУЛАге или в ссылке. Сейчас из этих людей, о которых говорит закон, в живых, в основном, остались только дети, и этим детям уже по 60-70 лет».

Вайпан добавил, что большинство жертв политических репрессий так и не смогли получить обещанное по закону жилье, а последние лет 15 это право было фактически заблокировано.

Напомним, в 1991 году был принят закон, который обязывал государство компенсировать ущерб жертвам репрессий. Он предписывал, в частности, выделить бесплатное жилье в городе, где семьи репрессированных проживали на момент ареста.

Впрочем, в 2005 году Государственная дума передала полномочия устанавливать механизм такой компенсации регионам. В Москве, например, только для того, чтобы попасть в общую очередь на социальное жилье, от жертв репрессий требуется проживать в столице не менее десяти лет и одновременно быть малоимущими и не иметь жилья.

В 2019 году это оспорили в КС дети репрессированных москвичей Елизавета Михайлова, Евгения Шашева и Алиса Мейсснер. В декабре 2019 года КС постановил, что такой механизм компенсаций нарушает права жертв репрессий, и потребовал незамедлительно изменить закон. Разрабатывать поправки поручили Минстрою, однако ведомство, вопреки решению КС, предлагает оставить жилищное обеспечение жертв репрессий в ведении регионов.

Юристы Института права и публичной политики, которые негативно отозвались о проекте Минстроя, подготовили собственную версию законопроекта, где предлагается предоставить жертвам репрессий единовременную выплату на строительство или приобретение жилья.