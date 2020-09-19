Башкирский чиновник извинился за нецензурную ругань при разгоне защитников Куштау

Глава Ишимбайского района Башкортостана Азамат Абдрахманов на заседании президиума республиканского отделения «Единой России» извинился за свое поведение во время разгона лагеря экозащитников на шихане Куштау.

«Я допустил грубейшую ошибку. Я не имел никакого права употреблять в речи нецензурную лексику. Приношу глубокие извинения перед гражданами, впредь такого не повторится», – заявил он.

В сообщении, опубликованном на сайте партии, ничего не говорится о том, извинился ли Абдрахманов за раскидывание палаток и другие свои действия. Очевидцы, в частности, сообщали что чиновник разбил камеру освещавшему конфликт журналисту Mash.

Несмотря на извинения, в Ишимбае сегодня прошел митинг за отставку главы района. В нем, по данным telegram-канала «КушТау — online» приняли участие около 700 человек.

Азамат Абдрахманов принял участие в разгоне лагеря защитников шихана Куштау 15 августа. На тот момент власти республики собирались отдать гору на разработку «Башкирской содовой компании», которая хотела срыть Куштау ради добычи известняка. После трех недель противостояния и вмешательства лично президента РФ Владимира Путина, было принято решение о сохранении горы.