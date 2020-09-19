Коммунисты в Севастополе потребовали провести новые выборы

Севастопольские коммунисты присоединились к общероссийской акции КПРФ и на митинге признали результаты трехдневных выборов губернатора, выборов в муниципалитеты и довыборов в заксобрание сфальсифицированными.

Региональная ячейка КПРФ потребовала провести новую кампанию не в три дня, а в один день. На улицы в центре Севастополя вышло около двухсот человек с плакатами «ЦИК в отставку», «Развожаев уходи» .

Глава севастопольского отделения КПРФ и вице-спикер севастопольского парламента Василий Пархоменко рассказал «Новой газете», что выборы в регионе, по его мнению, были сфальсифицированы. В региональный избирком от наблюдателей и представителей КПРФ было подано более 70 жалоб на нарушения, происходившие при голосовании вне избирательного участка. Они были зафиксированы на фото, видео и аудиозаписях.

«Членами избирательных комиссий велась открытая агитация, также были зафиксированы вбросы бюллетеней при голосовании вне помещений», — пояснил Пархоменко. Однако региональный избирком ушел от ответственности и не стал их рассматривать.

Пархоменко заявил, что еще на старте кампании власти не допустили к выборам губернатора кандидата от КПРФ Романа Кияшко. «Новая» уже писала, что представители от «Единой России» в двух муниципалитетах сложили мандаты за год до окончания каденции, и советы районных депутатов были распущены через суд. Это лишило КПРФ возможности пройти муниципальный фильтр и принять участие в кампании.

Глава севастопольского отделения КПРФ добавил, что по этому факту КПРФ обращалась с жалобой во все возможные инстанции, начиная от городской избирательной комиссии, заканчивая администрацией президента, генпрокуратурой и следственным комитетом. По словам Пархоменко, в ответ коммунисты получали отписки.

Напомним, на выборах губернаторов Севастополь стал вторым по «пеньковому» голосованию в России. Первое место в голосовании у подъездов, в багажниках машин и на остановках общественного транспорта стала Еврейская автономная область.

В Севастополе, в отличие от ряда других регионах, где есть достаточное количество независимых наблюдателей, реальное наблюдение велось только на некоторых участках Гагаринской территориальной комиссии, которая показала самый низкий результат по явке за все три дня.

Из-за массового голосования вне помещения небольшому количеству независимых наблюдателей оказалось физически невозможно отследить, что происходит с переносной урной, а у альтернативных кандидатов не хватило финансовых ресурсов для найма и обучения достаточного количества человек.

На губернаторских выборах в Севастополе кандидат «Единой России» Михаил Развожаев набрал самый больший процент среди избирающихся врио губернаторов — 85,6%. На досрочных выборах в двух муниципалитетах и довыборах в законодательное собрание по второму одномандатному округу не прошел ни один кандидат от парламентских партий.

В Ленинском районе достаточное количество голосов для получения мандата в муниципалитете набрал только один самовыдвиженец, но и он шел на выборы под лозунгом «Единой России».

При этом независимым наблюдателям удалось зафиксировать немало нарушений избирательного законодательства. Член Гагаринского ТИК с правом совещательного голоса от КПРФ Ольга Дронова сообщала «Новой газете», что в первый день голосования ей мешали фиксировать нарушения и публиковать в соцсети спам-звонками, а на в следующие два дня члены УИКов писали на нее доносы в полицию. В последний день голосования, когда Ольгу Дронову забрали в отделения у ее автомобиля прокололи колесо.