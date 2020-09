В США умер американский историк Стивен Коэн

В США умер американский историк, профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов Стивен Коэн. Он изучал историю СССР. Об этом сообщает The New York Times.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Коэну был 81 год. Причиной смерти, по словам его родственников, стало онкологическое заболевание.

Читайте также Фиктивная атака и реальная необходимость. Вместо обвинений России Америка нуждается в сотрудничестве с ней

Коэн родился в Кентукки в 1938 году. Изучать историю СССР он начал в 1960-х годах в университете Индианы. Он также исследовал вопросы большевистской революции 1917 года, изучал события правления Иосифа Сталина и проблемы, связанные с распадом СССР. Коэн также интересовался вопросами правления действующего президента России Владимира Путина.

Он свободно говорил по-русски и часто посещал Россию. В 1989 году по приглашению Михаила Горбачева Коэн посетил празднование Первого мая на Красной площади.

Историк написал десяток книг и множество статей для The Nation, The New York Times и других изданий.