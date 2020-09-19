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№ 102 от 18 сентября 2020Читать номер
В США умер американский историк Стивен Коэн
В США умер американский историк, профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов Стивен Коэн. Он изучал историю СССР. Об этом сообщает The New York Times.
Коэну был 81 год. Причиной смерти, по словам его родственников, стало онкологическое заболевание.
Коэн родился в Кентукки в 1938 году. Изучать историю СССР он начал в 1960-х годах в университете Индианы. Он также исследовал вопросы большевистской революции 1917 года, изучал события правления Иосифа Сталина и проблемы, связанные с распадом СССР. Коэн также интересовался вопросами правления действующего президента России Владимира Путина.
Он свободно говорил по-русски и часто посещал Россию. В 1989 году по приглашению Михаила Горбачева Коэн посетил празднование Первого мая на Красной площади.
Историк написал десяток книг и множество статей для The Nation, The New York Times и других изданий.
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