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№ 102 от 18 сентября 2020

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В США умер американский историк Стивен Коэн

Общество33

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В США умер американский историк, профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов Стивен Коэн. Он изучал историю СССР. Об этом сообщает The New York Times.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Коэну был 81 год. Причиной смерти, по словам его родственников, стало онкологическое заболевание.

Коэн родился в Кентукки в 1938 году. Изучать историю СССР он начал в 1960-х годах в университете Индианы. Он также исследовал вопросы большевистской революции 1917 года, изучал события правления Иосифа Сталина и проблемы, связанные с распадом СССР. Коэн также интересовался вопросами правления действующего президента России Владимира Путина.

Он свободно говорил по-русски и часто посещал Россию. В 1989 году по приглашению Михаила Горбачева Коэн посетил празднование Первого мая на Красной площади.

Историк написал десяток книг и множество статей для The Nation, The New York Times и других изданий.

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Теги:
ng, историк
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