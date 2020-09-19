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№ 102 от 18 сентября 2020Читать номер
В Москве на протестной акции в поддержку Хабаровска задержали политолога Валерия Соловья
ОБНОВЛЕНО 17:40
Валерия Соловья отпустили из отдела полиции с обязательством о явке для составления протокола по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции).
ОБНОВЛЕНО 17:02
На Валерия Соловья составляют протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП). Как указано на странице мероприятия в фейсбуке, Соловей был организатором акции «День #перемен».
В Москве на протестной акции в знак солидарности с Хабаровском задержали политолога Валерия Соловья, об этом сообщают ОВД-Инфо со ссылкой на самого политолога. Его доставили в ОВД «Тверской».
По уточнил Соловей «МБХ Медиа», он шел к метро, и тогда к нему подбежали полицейские и без объяснения причин задержали и посадили в машину.
Напомним, что в поддержку протестующих Хабаровска каждую субботу проходят акции солидарности в разных городах России.
Протесты в Хабаровском крае начались после ареста экс-губернатора края Сергея Фургала и продолжаются уже более 70 дней. Экс-глава региона сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2000-ых годов, сейчас его пост временно занял бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев. Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия».
Жители региона уже 11 неделю подряд продолжают выходить на масштабные акции в поддержку Фургала. Демонстранты требуют в том числе судить бывшего чиновника в Хабаровске.
Дополняется
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