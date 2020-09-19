Главред портала о правах женщин на Кавказе Светлана Анохина покинула Дагестан после угроз убийством

Главный редактор сайта о положении женщин в северокавказском обществе Daptar, дагестанская журналистка Светлана Анохина временно покинула Дагестан после того, как полиция отказалась возбуждать уголовное дело об угрозах ей убийством, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на саму Анохину.

«Я приняла дополнительные меры безопасности и уехала из Дагестана на время. Так как я не получила решения об отказе в возбуждении уголовного дела, я не могу подавать в прокуратуру, в МВД по республике», — заявила она.

Журналистка добавила, что покинула республику в целях безопасности. По ее словам, у нее до сих пор нет на руках официального подтверждения, что в возбуждении уголовного дела по ее заявлению отказано. Из-за этого она не может оспорить решение в прокуратуре и республиканском МВД.

Напомним, с Анохиной 22 июля связался мужчина, представившийся Далгатом Умахановым, и заявил, что у него есть «указание разобраться со всеми феминистками». Анохина предложила ему встретиться, а тот, в свою очередь, пригрозил ей убийством.

Запись телефонного разговора журналистка передала в МВД по Дагестану. Там сказали, что решили отказать в возбуждении дела «за недостаточностью оснований».

Отметим, портал Daptar пишет о женском пространстве на Северном Кавказе. Анохина — также автор проекта о жителях Махачкалы «Был такой город» и активистка движения против застройки ее старых улиц «Город наш».