Путин: Россия начала разработку гиперзвукового оружия из-за США в 2004 году

Президент России Владимир Путин заявил, что страна начала создавать гиперзвуковое оружие в 2004 году после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2002-м. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — сказал он на видеоконференции с почетным гендиректором и генконструктором «НПО машиностроения» Гербертом Ефремовым. Путин рассказал, что именно Ефремов создал гиперзвуковой боевой блок «Авангард».

По словам президента, раньше Россия была догоняющей страной, теперь же у нее есть самые современные виды оружия: «Сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия <...>. Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет», — сказал он

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основе технологий, которые были похищены у США во время президентства Барака Обамы. «У нас есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою», — сказал он.

Путин упоминал о разработках гиперзвукового оружия в послании Федеральному собранию в марте 2018 года во время послания Федеральному собранию, речь шла в том числе об «Авангарде». Эта гиперзвуковая ракета может совершать полеты в плотных слоях атмосферы на скорости, превышающей скорость звука более чем в 20 раз. В конце 2018 года Путин рассказывал об удачных испытаниях «Авангарда». По информации источников «Коммерсанта», первый успешный пуск блока состоялся в октябре 2016 года из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по полигону Кура (Камчатка).