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№ 102 от 18 сентября 2020

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Суд в Рыбинске арестовал обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух девочек

Общество129

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Рыбинский городской суд арестовал на два месяца, до 15 ноября, 41-летнего Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве (п. а, в, д ч. 2, ст. 105 УК) и изнасиловании (п. д, ч. 4 ст. 131 УК) двух сестер 2006 и 2011 годов рождения. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Ярославского облсуда. 

Об аресте Молчанова ходатайствовало следствие. Мужчину задержали накануне, в убийстве он признался.

Тела девочек обнаружила их мать Валентина утром 15 сентября. Она задержалась на работе в больнице, предположительно, именно в этот момент и произошло убийство. С Молчановым она познакомилась по переписке. Он ранее уже был судим за изнасилование и убийство маленького ребенка, из колонии мужчина вышел в прошлом году.

После того, как стало известно об убийстве в Рыбинске, детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов для пожизненного надзора за осужденными по данной статье. Инициативу поддержала зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

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Теги:
убийство, рыбинск, суды, арест, em
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