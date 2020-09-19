Суд в Рыбинске арестовал обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух девочек

Рыбинский городской суд арестовал на два месяца, до 15 ноября, 41-летнего Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве (п. а, в, д ч. 2, ст. 105 УК) и изнасиловании (п. д, ч. 4 ст. 131 УК) двух сестер 2006 и 2011 годов рождения. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Ярославского облсуда.

Об аресте Молчанова ходатайствовало следствие. Мужчину задержали накануне, в убийстве он признался.

Тела девочек обнаружила их мать Валентина утром 15 сентября. Она задержалась на работе в больнице, предположительно, именно в этот момент и произошло убийство. С Молчановым она познакомилась по переписке. Он ранее уже был судим за изнасилование и убийство маленького ребенка, из колонии мужчина вышел в прошлом году.

После того, как стало известно об убийстве в Рыбинске, детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов для пожизненного надзора за осужденными по данной статье. Инициативу поддержала зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.