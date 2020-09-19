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№ 102 от 18 сентября 2020Читать номер
Губернатор Саратовской области заразился COVID-19
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил на своей странице в инстаграме, что заразился коронавирусом.
«Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме», — говорится в его посте. Радаев также поблагодарил медиков и всех, кто работает в больницах и поликлиниках, за их труд.
Ранее с коронавирусом госпитализировали губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В администрации главы региона говорили, что его госпитализировали, но болезнь у него протекает в легкой форме.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заражался COVID-19 дважды. В первый раз он перенес инфекцию в мае, о втором заражении он сообщил в конце августа.
Теги:em, коронавирус, саратовская область
В Вашингтоне умерла старейший член Верховного суда США
В Вашингтоне накануне в возрасте 87 лет скончалась старейший член Верховного суда США Рут Гинзбург, пишет Reuters.
Гинзбург умерла от осложнений, вызванных раком поджелудочной железы. Она скончалась в своем доме в окружении семьи.
Гинзбург на должность судьи Верховного суда назначил экс-президент США Билл Клинтон в 1993 году. Она стала второй женщиной в истории страны, занимавшей этот пост. Гинзбург боролась с дискриминацией и отстаивала права женщин.
Из-за смерти Гинзбург может измениться идеологический баланс суда. Президент США Дональд Трамп уже назначил двух консерваторов на пожизненные должности в суде: Нила Горсача в 2017 году и Бретта Кавано в 2018 году. Предложенную Трампом кандидатуру, скорее всего, поддержит Сенат, так как у республиканцев там большинство: 53 места из 100, отмечает Reuters.
Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер призвал никого не назначать на вакантную должность до выборов президента США, которые пройдут 3 ноября.