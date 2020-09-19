Губернатор Саратовской области заразился COVID-19

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил на своей странице в инстаграме, что заразился коронавирусом.

«Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме», — говорится в его посте. Радаев также поблагодарил медиков и всех, кто работает в больницах и поликлиниках, за их труд.

Ранее с коронавирусом госпитализировали губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В администрации главы региона говорили, что его госпитализировали, но болезнь у него протекает в легкой форме.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заражался COVID-19 дважды. В первый раз он перенес инфекцию в мае, о втором заражении он сообщил в конце августа.