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№ 102 от 18 сентября 2020

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Губернатор Саратовской области заразился COVID-19

Общество2

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил на своей странице в инстаграме, что заразился коронавирусом. 

«Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме», — говорится в его посте. Радаев также поблагодарил медиков и всех, кто работает в больницах и поликлиниках, за их труд. 

Ранее с коронавирусом госпитализировали губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В администрации главы региона говорили, что его госпитализировали, но болезнь у него протекает в легкой форме. 

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заражался COVID-19 дважды. В первый раз он перенес инфекцию в мае, о втором заражении он сообщил в конце августа. 

Теги:
em, коронавирус, саратовская область

В Вашингтоне умерла старейший член Верховного суда США

Общество157

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В Вашингтоне накануне в возрасте 87 лет скончалась старейший член Верховного суда США Рут Гинзбург, пишет Reuters. 

Гинзбург умерла от осложнений, вызванных раком поджелудочной железы. Она скончалась в своем доме в окружении семьи. 

Гинзбург на должность судьи Верховного суда назначил экс-президент США Билл Клинтон в 1993 году. Она стала второй женщиной в истории страны, занимавшей этот пост. Гинзбург боролась с дискриминацией и отстаивала права женщин.

Из-за смерти Гинзбург может измениться идеологический баланс суда. Президент США Дональд Трамп уже назначил двух консерваторов на пожизненные должности в суде: Нила Горсача в 2017 году и Бретта Кавано в 2018 году. Предложенную Трампом кандидатуру, скорее всего, поддержит Сенат, так как у республиканцев там большинство: 53 места из 100, отмечает Reuters. 

Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер призвал никого не назначать на вакантную должность до выборов президента США, которые пройдут 3 ноября. 

Теги:
смерть, судьи, сша, em
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