В Вашингтоне умерла старейший член Верховного суда США

Политик Алексей Навальный в своем инстаграме опубликовал пост, в котором рассказал, как идет его восстановление после отравления.

Фото из инстаграма Навального.

«Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда», — говорится в его посте в инстаграме.

Политик отметил, что совсем недавно никого не узнавал и «не понимал, как разговаривать».

«Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова», —

рассказал Навальный. Сейчас же у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но Навальный понимает: «О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». Раньше он бы «просто тупо стоял и смотрел».

Политик добавил, что врачи из берлинской клиники «Шарите» превратили его из «"технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человека, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки».

Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Оттуда политика перевезли в «Шарите», где он находится сейчас.

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». О бутылке со следами яда в ФБК рассказали 17 сентября, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сегодня уточнила, что на его личных вещах следов яда обнаружено не было.

Россия отрицает, что Навальный был отравлен. Глава МИД страны Сергей Лавров накануне заявил, что Германия отказывается предоставлять данные по ситуации с политиком.