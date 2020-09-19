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№ 102 от 18 сентября 2020

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Экс-министра лесного хозяйства Красноярского края арестовали по делу о взятках

Общество92

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Железнодорожный райсуд Красноярска арестовал на два месяца экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова. Об этом сообщается на сайте суда.

Маслодудов подозревается в получении взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК). Его задержали накануне.

По версии следствия, Маслодудов с марта 2018 по март 2020-го, будучи министром лесного хозяйства края, покровительствовал лесозаготовительной компании «Краслесторг», номинальными учредителями которой были знакомые его родного брата, а фактически компанией руководил сам брат экс-министра. Маслодудов велел сотрудникам лесничеств в Енисейском районе подбирать и оформлять участки под рубки, а затем — передавать «Краслесторгу». Димитрий Маслодудов вину не признал.

Его брату Юрию вменяется посредничество в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК), отмечает «Тайга.инфо». Следствие считает, что за два года он получил от учредителей «Краслесторга» более 7 миллионов рублей, 4 из которых передал брату.

Димитрий Маслодудов занимал должность министра лесного хозяйства с января 2018 года по сентябрь 2019-го. Летом прошлого года глава региональной Счетной палаты Татьяна Давыденко зачитала угрозы в свой адрес из-за аудита. По ее словам, проверка тогда показала, что бюджет недополучает налоги, так как большинство лесничеств заготавливают лес через подрядчиков, вырубающих «гектар за рубль». Давыденко отметила, что в 2018 году, из региона вывезли леса на 48 миллиардов рублей (в Китай — на 33 миллиарда), а бюджет получил только 1,9 миллиарда.

Теги:
арест, взятки, красноярский край, em
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