Материалы
Рубрики
Темы
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
- Главные тексты недели16 материалов
- Навальный отравлен «Новичком»: что за яд?5 материалов
Свежий выпуск
№ 102 от 18 сентября 2020Читать номер
Премьер Великобритании заявил о второй волне COVID-19 в стране
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна переживает вторую волну пандемии коронавируса, передает «Би-би-си».
«Мы столкнемся с этим (второй волной пандемии — ред.) в нашей стране», — сказал Джонсон. При этом британский премьер заявил, что не хочет вводить более строгие меры изоляции для граждан, но, возможно, потребуется усилить социальное дистанцирование.
«Би-би-си» описывает трехуровневую систему ограничений, где второй уровень включает в себя в том числе запрет на встречи для жителей разных домохозяйств, он введен на северо-востоке Англии, третий же предполагает более строгие меры изоляции граждан. Первый уровень действует на территории большей части Англии и делает упор на социальное дистанцирование.
Накануне в Великобритании зафиксировали 4 322 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии число заболевших в стране достигло 388 416, скончался от инфекции 41 821 человек.
О второй волне пандемии коронавируса объявляли, в частности, в Австрии, Австралии и Израиле. В последней стране из-за роста заболеваемости COVID-19 накануне закрылись кафе, школы, торговые центры и другие места массового скопления людей, а людям запретили отходить от дома дальше чем на 500 метров.
Теги:пандемия, коронавирус, великобритания, em
В России впервые с середины июля выявили больше шести тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В России за последние сутки выявили 6 065 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших на территории страны достигло 1 097 251.
Сегодняшний прирост заболевших стал максимальным с 19 июля, когда было выявлено 6 109 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции вырос до 1,06 впервые со 2 июня, отмечает ТАСС.
В Москве за последние сутки выявили 825 заразившихся коронавирусом, это рекордное число с 25 июня — тогда в столице зафиксировали 885 новых случаев за сутки. Следом за Москвой по числу новых заболевших сегодня идет Петербург (+212), Ростовская область (+180, рекорд с 12 июня), Подмосковье (+175) и Нижегородская область (+164).
За сутки от COVID-19 в России скончались 144 человека, из них 18 — в Петербурге и 11 — в Москве. Общее число умерших от коронавируса по стране достигло 19 339. Выздоровели за время пандемии по России 906 462 человека, из них 5 255 — за последние сутки.
Напомним, накануне стало известно, что в отечественные аптеки скоро поступят два российских препарата от коронавируса — «Арепливир» и «Коронавир». Стоимость первого препарата будет начинаться от 12 320 рублей, второго — от 11 550 рублей. При этом минимальный размер оплаты труда в России — 12 130 рублей.
Действующим веществом российских препаратов от коронавируса является фавипиравир, который давно используется в Японии для лечения гриппа. Институт здоровья Фуджита проводил клинические исследования фавипиравира от COVID-19 — его испытали на 89 пациентах и не нашли убедительных доказательств его пользы.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных