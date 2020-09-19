Премьер Великобритании заявил о второй волне COVID-19 в стране

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна переживает вторую волну пандемии коронавируса, передает «Би-би-си».

«Мы столкнемся с этим (второй волной пандемии — ред.) в нашей стране», — сказал Джонсон. При этом британский премьер заявил, что не хочет вводить более строгие меры изоляции для граждан, но, возможно, потребуется усилить социальное дистанцирование.

«Би-би-си» описывает трехуровневую систему ограничений, где второй уровень включает в себя в том числе запрет на встречи для жителей разных домохозяйств, он введен на северо-востоке Англии, третий же предполагает более строгие меры изоляции граждан. Первый уровень действует на территории большей части Англии и делает упор на социальное дистанцирование.

Накануне в Великобритании зафиксировали 4 322 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии число заболевших в стране достигло 388 416, скончался от инфекции 41 821 человек.

О второй волне пандемии коронавируса объявляли, в частности, в Австрии, Австралии и Израиле. В последней стране из-за роста заболеваемости COVID-19 накануне закрылись кафе, школы, торговые центры и другие места массового скопления людей, а людям запретили отходить от дома дальше чем на 500 метров.