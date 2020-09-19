В России впервые с середины июля выявили больше шести тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 6 065 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших на территории страны достигло 1 097 251.

Сегодняшний прирост заболевших стал максимальным с 19 июля, когда было выявлено 6 109 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции вырос до 1,06 впервые со 2 июня, отмечает ТАСС.

В Москве за последние сутки выявили 825 заразившихся коронавирусом, это рекордное число с 25 июня — тогда в столице зафиксировали 885 новых случаев за сутки. Следом за Москвой по числу новых заболевших сегодня идет Петербург (+212), Ростовская область (+180, рекорд с 12 июня), Подмосковье (+175) и Нижегородская область (+164).

За сутки от COVID-19 в России скончались 144 человека, из них 18 — в Петербурге и 11 — в Москве. Общее число умерших от коронавируса по стране достигло 19 339. Выздоровели за время пандемии по России 906 462 человека, из них 5 255 — за последние сутки.

Напомним, накануне стало известно, что в отечественные аптеки скоро поступят два российских препарата от коронавируса — «Арепливир» и «Коронавир». Стоимость первого препарата будет начинаться от 12 320 рублей, второго — от 11 550 рублей. При этом минимальный размер оплаты труда в России — 12 130 рублей.

Действующим веществом российских препаратов от коронавируса является фавипиравир, который давно используется в Японии для лечения гриппа. Институт здоровья Фуджита проводил клинические исследования фавипиравира от COVID-19 — его испытали на 89 пациентах и не нашли убедительных доказательств его пользы.