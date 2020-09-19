«Гражданское общество» сообщило о нападении на лагерь активистов в Красноярском крае

В Красноярском крае неизвестные накануне напали на лагерь «Крест Каппеля 2020», в котором отдыхали активисты «Гражданского общества», Либертарианской партии и «Весны». Об этом сообщил в твиттере пресс-секретарь «Гражданского общества» Егор Илюшкин.

Он приводит слова активиста Глеба Марьясова, который рассказал, что на лагерь напали около 19:00 (мск) неизвестные в балаклавах. Они повалили активистов лицом в пол и избили их дубинками, у одной девушки разбита голова. Помимо этого, нападавшие сожгли паспорта и гитары активистов, отобрали у них телефоны и говорили им не заниматься тем, чем они занимаются, а также искали у них оружие.

Глеб Марьясов. Фото из твиттера Егора Илюшкина

Во время нападения несовершеннолетнему активисту удалось убежать и укрыться на одной из дач, откуда он позвонил в «Гражданское общество» и в полицию. По словам Илюшкина, полицейский «начал отчитывать» активиста, что тот «оставил друзей в беде», и говорил, что сотрудникам ехать до места произошедшего три часа. После звонков «Гражданского общества» в отделение полицейские все же приехали на место, это произошло около 22:00 (мск). Они там никого не обнаружили, были видны только следы борьбы.

В полиции «Сибирь.Реалии» сообщили, что им утром поступило три заявления от «участников конфликта». Там добавили, что нападение на лагерь произошло в темное время суток, поэтому было назначено дополнительное обследование. На месте произошедшего работает следственная оперативная группа, проводится проверка.

«Крест Капелля 2020» — турпоход у берегов реки Енисей, во время которого проводить лекции на различные социальные и политические темы. В нем принимали участие активисты «Гражданского общества», Либертарианской партии, «Весны» и других организаций.