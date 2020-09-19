Пресс-секретарь Навального сообщила об отсутствии яда на вещах политика

Яда, которым мог быть отравлен политик Алексей Навальный, не было на его личных вещах. Об этом заявила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь».

«Много вещей, которые находились в номере Алексея, практически все вещи, которые можно было забрать, которыми он очевидно пользовался, наши сотрудники ФБК, которые находились в Томске запаковали, забрали и отправили. Личные вещи Алексея, его багаж, поехал вместе с ним на медицинском борте. Поэтому, очевидно, что больше ни на чем (кроме бутылки) улик не нашли», — сказала она (цитата по Интерфаксу).

Ярмыш отметила, что медики на борту, которым Навального перевозили в Германию, выдвинули предположение, что у оппозиционера «токсикологическое отравление». Пресс-секретарь Навального добавила, что информация об исследовании лаборатории, согласно которой яд обнаружили на бутылке, из которой пил политик, была опубликована по согласованию с ним.

Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Оттуда политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится сейчас.

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». О бутылке со следами яда в ФБК рассказали 17 сентября.

Россия отрицает, что Навальный был отравлен. Глава МИД страны Сергей Лавров накануне заявил, что Германия отказывается предоставлять данные по ситуации с политиком.