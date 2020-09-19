В Хабаровске одиннадцатую субботу подряд состоялась акция в поддержку Фургала

В Хабаровске одиннадцатую субботу подряд прошла несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пишет DVHab.

Фото: штаб Навального в Хабаровске

Люди традиционно собрались на площади Ленина. Протестующих пытались заглушить аудиоконцертом классической музыки, посвященным 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена, хотя день рождения композитора — в декабре. Во время акции, в частности, прошел сбор подписей в поддержку Фургала, планируется создать обращение в Совет Европы и ООН.

Фото: DVHAb

По данным DVHab, в акции участвовали «сотни, а может и тысячи» человек. Власти Хабаровска оценили число участников примерно в 600 человек.

Протесты в Хабаровском крае начались в июле после ареста Фургала. Он сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Экс-глава Хабаровского края заявлял об угрозах со стороны следствия.

Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял однопартиец Фургала, бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев. Протестующие выступили против его назначения.