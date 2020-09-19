Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Протесты в Беларуси, день 41: Лукашенко закрывает западные границы

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 102 от 18 сентября 2020

Читать номер

В Хабаровске одиннадцатую субботу подряд состоялась акция в поддержку Фургала

Общество711

711
 

В Хабаровске одиннадцатую субботу подряд прошла несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пишет DVHab. 

Фото: штаб Навального в Хабаровске

Люди традиционно собрались на площади Ленина. Протестующих пытались заглушить аудиоконцертом классической музыки, посвященным 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена, хотя день рождения композитора — в декабре. Во время акции, в частности, прошел сбор подписей в поддержку Фургала, планируется создать обращение в Совет Европы и ООН. 

Фото: DVHAb

По данным DVHab, в акции участвовали «сотни, а может и тысячи» человек. Власти Хабаровска оценили число участников примерно в 600 человек. 

Протесты в Хабаровском крае начались в июле после ареста Фургала. Он сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Экс-глава Хабаровского края  заявлял об угрозах со стороны следствия. 

Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял однопартиец Фургала, бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев. Протестующие выступили против его назначения. 

Теги:
протесты, хабаровск, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera