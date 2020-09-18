Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Беларусью и Южной Кореей

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принял решение со следующей недели возобновить с авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Беларусью, а с 27 сентября будут возобновлены рейсы в Сеул (Южная Корея). Об этом сообщает Интерфакс.

В сообщении заявляют, что рейсы в эти страны будут осуществляться «на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю».

Также с 21 сентября Россия прекращает программу вывозных рейсов. Вместо нее штаб будет на коммерческой основе использовать самолеты, возвращающиеся в Россию после грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов

Напомним, Россия прекратила авиасообщение с другими странами на фоне пандемии коронавируса с конца марта.

С 1 августа Россия возобновила приостановленное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. С 15 августа появились рейсы в Швейцарию, но полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство. С 3 сентября возобновлено авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.