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№ 102 от 18 сентября 2020

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Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Беларусью и Южной Кореей

Общество87

87
 

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принял решение со следующей недели возобновить с авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Беларусью, а с 27 сентября будут возобновлены рейсы в Сеул (Южная Корея). Об этом сообщает Интерфакс.

В сообщении заявляют, что рейсы в эти страны будут осуществляться «на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю».

Также с 21 сентября Россия прекращает программу вывозных рейсов. Вместо нее штаб будет на коммерческой основе использовать самолеты, возвращающиеся в Россию после грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов

Напомним, Россия прекратила авиасообщение с другими странами на фоне пандемии коронавируса с конца марта.

С 1 августа Россия возобновила приостановленное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. С 15 августа появились рейсы в Швейцарию, но полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство. С 3 сентября возобновлено авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

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Теги:
авиасообщение, ng

Фильм Kitoboy победил в номинации «За лучшую режиссуру» на кинофестивале «Кинотавр»

Культура238

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Фильм Kitoboy выиграл в номинации «За лучшую режиссуру» 31-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Список лауреатов опубликован на сайте кинофестиваля.

В картине Kitoboy рассказывается о чукотском охотники Лешке. В деревне, в которой он живет, появляется интернет, и он влюбляется в девушку, живущую в Детройте. Фильм также наградили дипломом гильдии киноведов и кинокритиков России. Сыгравший в фильме Владимир Онохов выиграл приз имени Олега Янковского «За лучшую мужскую роль».

Приз критики имени Даниила Дондурея получила картина Дмитрия Давыдова «Пугало», в котором сыграла Валентина Романова-Чыскыырай, получившая награду за лучшую женскую роль. Специальным дипломом жюри награжден фильм «Глубже!» Михаила Сегала. Всего в основном конкурсе было 11 номинаций.

«Это не только триумф якутского кино. Мы видим, что российское кино перестало быть центричным», — коментирует обозреватель «Новой» с церемонии оглаения лауреатов. «Новая газета» ранее публиковала интервью с Дмитрием Давыдовым.

Фестиваль традиционно прошел в Сочи. В этом году он проводился с 11 по 18 сентября. Фестиваль должен был пройти летом, но его переносили из-за пандемии коронавируса.

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Теги:
em, кино, кинотавр
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