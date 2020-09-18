Фильм Kitoboy победил в номинации «За лучшую режиссуру» на кинофестивале «Кинотавр»

Фильм Kitoboy выиграл в номинации «За лучшую режиссуру» 31-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Список лауреатов опубликован на сайте кинофестиваля.

В картине Kitoboy рассказывается о чукотском охотники Лешке. В деревне, в которой он живет, появляется интернет, и он влюбляется в девушку, живущую в Детройте. Фильм также наградили дипломом гильдии киноведов и кинокритиков России. Сыгравший в фильме Владимир Онохов выиграл приз имени Олега Янковского «За лучшую мужскую роль».

Приз критики имени Даниила Дондурея получила картина Дмитрия Давыдова «Пугало», в котором сыграла Валентина Романова-Чыскыырай, получившая награду за лучшую женскую роль. Специальным дипломом жюри награжден фильм «Глубже!» Михаила Сегала. Всего в основном конкурсе было 11 номинаций.

«Это не только триумф якутского кино. Мы видим, что российское кино перестало быть центричным», — коментирует обозреватель «Новой» с церемонии оглаения лауреатов. «Новая газета» ранее публиковала интервью с Дмитрием Давыдовым.

Фестиваль традиционно прошел в Сочи. В этом году он проводился с 11 по 18 сентября. Фестиваль должен был пройти летом, но его переносили из-за пандемии коронавируса.