Стоимость российского лекарства от коронавируса будет выше, чем МРОТ в большинстве регионов

Стоимость одной упаковки российского препарата против коронавируса «Арепливир» в аптеках будет начинаться от 12 320 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева.

Рекомендованная цена препарата на 190 рублей превышает минимальный размер оплаты труда в России. Как уверяет Младенцев, она не отличается от той, по которой осуществляются государственные поставки препарата.

«Арепливир» появится в продаже 21 сентября, но глава «Промомед» уточняет, что завозить препарат в аптечные пункты будут постепенно. «Безусловно, завтра в Хабаровске он не появится, но мы заинтересованы в том, чтобы он там появился в самое ближайшее время,» – сказал Младенцев, уточнив, что регистрационное удостоверение для препарата компания получила совсем недавно.

Создатели нового препарата обещают, что он блокирует размножение вируса в клетках. Его действующим веществом является фавипиравир, который давно используется в Японии для лечения гриппа. При этом Институт здоровья Фуджита провел клинические исследования препарата — его испытали на 89 пациентах и не нашли убедительных доказательств его пользы.