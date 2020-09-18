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№ 102 от 18 сентября 2020

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Шведский прыгун с шестом побил рекорд Сергея Бубки спустя 26 лет

Спорт52

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Шведский спортсмен Арман Дюплантис побил рекорд украинского прыгуна с шестом Сергея Бубки, который держался с 1994 года.

Дюплантис покорил высоту 6,15 метров в соревнованиях на открытом воздухе, на один сантиметр улучшив результат Бубки.

Двадцатилетнему шведу принадлежит еще и мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении – 6,18 м. Он установил его в феврале этого года, на один сантиметр улучшив свой собственный результат, который считался рекордным до этого.

Сергей Бубка – в прошлом советский и украинский спортсмен, а ныне президент Национального олимпийского комитета Украины – уже поздравил Дюплантиса. «Поздравляю с побитием моего рекорда! Потрясающий результат! Рад за него и его родителей. Они замечательные люди. И рад легкой атлетике и спорту в целом, что у нас такая яркая звезда на долгие годы. Всего наилучшего и вперед к новым высотам!» – написал Бубка в твиттере.

Дюплантис занимается прыжками с шестом с самого детства. Ему принадлежат мировые рекорды во всех возрастных группах с семи до тринадцати лет. На международную спортивную арену он вышел пять лет назад, будучи пятнадцатилетним подростком. На взрослых соревнованиях он успел выиграть Чемпионат Европы (2018 год) и стать серебряным призером Чемпионата мира (2019 год).

Теги:
рекорд, легкая атлетика
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