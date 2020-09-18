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№ 102 от 18 сентября 2020Читать номер
Дело расстрелявшего сослуживцев срочника рассмотрит суд присяжных
Военный суд будет рассматривать дело солдата Рамиля Шамсутдинова с участием присяжных. Об этом сообщил РБК его адвокат Равиль Тугушев.
В октябре 2019 срочник Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев в одной из забайкальских военных частей. После этого на него было заведено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Минимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет восемь лет лишения свободы. Максимальное – пожизненное заключение.
На допросе Шамсутдинов объяснил свой поступок давлением со стороны сослуживцев, дедовщиной и вымогательством денег. По его словам, накануне перед расстрелом он провел трое суток без сна, находясь на боевом дежурстве, а по окончании караула сослуживцы обещали опустить его головой в унитаз.
Впоследствии против одного из рядовых его части Рустама Мухатова было возбуждено дело о неуставных отношениях. Суд приговорил его к условному сроку, а также обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Согласно версии следствия, связи между стрельбой Шамсутдинова и дедовщиной, которой он подвергался со стороны Мухатова, нет.
Теги:nt, суд присяжных, шамсутдинов
Судья в Новороссийске взял самоотвод из-за давления со стороны сотрудника ФСБ
«Новая газета»редакция
Судья Октябрьского районного суда Новороссийска Сергей Гетманенко 17 сентября взял самоотвод по делу о причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК). Причиной для самоотвода судья назвал давление со стороны сотрудника ФСБ. Копия соответствующего постановления есть в распоряжении «Новой газеты».
Согласно постановлению о самоотводе, 15 сентября оперуполномоченный отдела «М» ФСБ Ю.В. Банников обратился к и.о. председателя суда (на сайте суда председателем указан Виталий Нагорный — ред.), чтобы тот повлиял на решение судьи Гетманенко.
Судья Гетманенко должен был вынести обвинительный приговор с максимально строгим наказанием для 39-летнего подсудимого Магомеда Гаджимагомедова. В постановлении говорится, что у сотрудников ФСБ из Новороссийска «сложились неприязненные отношения к Гаджимагомедову».
При этом, в действиях оперативника Банникова судья усмотрел признаки воспрепятствования правосудию (часть 3 статьи 294 УК). Согласно карточке на сайте суда, после самоотвода дело передали судье Сергею Есипко.
Адвокат подсудимого Алиса Русина отказалась комментировать «Новой» ситуацию с отводом судьи. «Спасибо. Но не в этот раз», — ответила она.
Влад Янюшкин