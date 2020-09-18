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№ 102 от 18 сентября 2020Читать номер
Судья в Новороссийске взял самоотвод из-за давления со стороны сотрудника ФСБ
«Новая газета»редакция
Судья Октябрьского районного суда Новороссийска Сергей Гетманенко 17 сентября взял самоотвод по делу о причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК). Причиной для самоотвода судья назвал давление со стороны сотрудника ФСБ. Копия соответствующего постановления есть в распоряжении «Новой газеты».
Согласно постановлению о самоотводе, 15 сентября оперуполномоченный отдела «М» ФСБ Ю.В. Банников обратился к и.о. председателя суда (на сайте суда председателем указан Виталий Нагорный — ред.), чтобы тот повлиял на решение судьи Гетманенко.
Судья Гетманенко должен был вынести обвинительный приговор с максимально строгим наказанием для 39-летнего подсудимого Магомеда Гаджимагомедова. В постановлении говорится, что у сотрудников ФСБ из Новороссийска «сложились неприязненные отношения к Гаджимагомедову».
При этом в действиях оперативника Банникова судья усмотрел признаки воспрепятствования правосудию (часть 3 статьи 294 УК). Согласно карточке на сайте суда, после самоотвода дело передали судье Сергею Есипко.
Адвокат подсудимого Алиса Русина отказалась комментировать «Новой» ситуацию с отводом судьи. «Спасибо. Но не в этот раз», — ответила она.
Влад Янюшкин
Теги:фсб, судьи, новороссийск
Иностранные студенты попросили правительство разрешить им вернуться в Россию и продолжить обучение
Иностранные студенты, которые не могут вернуться в российские университеты из-за введенных на фоне коронавируса ограничений на въезд, обратились к правительству. Их видеообращение публикует комитет «Гражданское содействие».
На данным момент в российских вузах учатся около 300 тысяч зарубежных студентов; многие из них самостоятельно платят за учебу и жилье.
«Дистанционное обучение — не решение проблемы: не всем профессиям подходит это формат обучения. Геологи, музыканты, биотехнологи, дизайнеры и студенты многих других направлений не могут получить хорошое образование дистанционно», — объясняют студенты.
Большая часть зарубежных студентов числится в пяти российских вузах: РУДН, Казанском федеральном университете, Московском финансово-промышленном университете «Синергия», Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, а также в Высшей школе экономики. Во время карантина значительная часть из них вернулась на родину, однако теперь они не могут вернуться в Россию из-за введенных на фоне пандемии ограничений. Когда откроются границы для иностранных студентов, до сих пор неясно.