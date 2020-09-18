Судья в Новороссийске взял самоотвод из-за давления со стороны сотрудника ФСБ

Судья Октябрьского районного суда Новороссийска Сергей Гетманенко 17 сентября взял самоотвод по делу о причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК). Причиной для самоотвода судья назвал давление со стороны сотрудника ФСБ. Копия соответствующего постановления есть в распоряжении «Новой газеты».

Согласно постановлению о самоотводе, 15 сентября оперуполномоченный отдела «М» ФСБ Ю.В. Банников обратился к и.о. председателя суда (на сайте суда председателем указан Виталий Нагорный — ред.), чтобы тот повлиял на решение судьи Гетманенко.

Судья Гетманенко должен был вынести обвинительный приговор с максимально строгим наказанием для 39-летнего подсудимого Магомеда Гаджимагомедова. В постановлении говорится, что у сотрудников ФСБ из Новороссийска «сложились неприязненные отношения к Гаджимагомедову».

При этом в действиях оперативника Банникова судья усмотрел признаки воспрепятствования правосудию (часть 3 статьи 294 УК). Согласно карточке на сайте суда, после самоотвода дело передали судье Сергею Есипко.

Адвокат подсудимого Алиса Русина отказалась комментировать «Новой» ситуацию с отводом судьи. «Спасибо. Но не в этот раз», — ответила она.

Влад Янюшкин