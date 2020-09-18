Иностранные студенты попросили правительство разрешить им вернуться в Россию и продолжить обучение

Иностранные студенты, которые не могут вернуться в российские университеты из-за введенных на фоне коронавируса ограничений на въезд, обратились к правительству. Их видеообращение публикует комитет «Гражданское содействие».

На данным момент в российских вузах учатся около 300 тысяч зарубежных студентов; многие из них самостоятельно платят за учебу и жилье.

«Дистанционное обучение — не решение проблемы: не всем профессиям подходит это формат обучения. Геологи, музыканты, биотехнологи, дизайнеры и студенты многих других направлений не могут получить хорошое образование дистанционно», — объясняют студенты.

Большая часть зарубежных студентов числится в пяти российских вузах: РУДН, Казанском федеральном университете, Московском финансово-промышленном университете «Синергия», Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, а также в Высшей школе экономики. Во время карантина значительная часть из них вернулась на родину, однако теперь они не могут вернуться в Россию из-за введенных на фоне пандемии ограничений. Когда откроются границы для иностранных студентов, до сих пор неясно.