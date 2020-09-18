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№ 102 от 18 сентября 2020

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Суд оштрафовал на 120 тысяч разместившего фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Общество15

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Ульяновский областной суд оштрафовал на 120 тысяч рублей Вячеслава Круглова за размещение на сайте акции «Бессмертный полк» фотографии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру. 

Круглова признали виновным в покушении на реабилитацию нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК). Для его выплаты суд предоставил Круглову рассрочку на 12 месяцев, принимая во внимание его материальное положение.

Это второй приговор из группы дел по статье о реабилитации нацизма, возбужденных против россиян за размещение фотографий нацистов на сайте акции «Бессмертный полк». Первым осужденным стал пермяк Даниил Симанов, которому суд назначил 200 часов исправительных работ. 

Теги:
бессмертный полк, суды

В Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за деанонимизацию силовиков

Общество270

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Депутаты Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин предложили в десять раз увеличить штрафы за раскрытие личности силовиков. Информация о внесении законопроекта появилась на сайте Госдумы.

Согласно статье 13.14 КоАП («Разглашение информации с ограниченным доступом»), раскрытие личности силовиков наказывается штрафом. Для граждан он может составлять от пятисот до тысячи рублей, для должностных лиц – от четырех до пяти тысяч рублей. Законопроект Пискарева и Вяткина предполагает штрафы от пяти до десяти тысяч рублей для граждан и от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц.

В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что раскрытие личности силовиков наносит «значительный вред правам и законным интересам граждан, организаций, а также охраняемым законным интересам общества и государства». 

После жестоких задержаний во время прошлогодних летних протестов в Москве начались массовые кампании по деанонимизации сотрудников полиции и Росгвардии, занимавшихся разгоном митингов. Так, в открытом доступе вскоре появились их имена, фамилии, адреса, номера автомобилей. Публикации в некоторых случаях сопровождались угрозами в их адрес. 

Теги:
законопроекты, силовики, госдума, деанонимизация
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