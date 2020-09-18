Суд оштрафовал на 120 тысяч разместившего фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Ульяновский областной суд оштрафовал на 120 тысяч рублей Вячеслава Круглова за размещение на сайте акции «Бессмертный полк» фотографии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

Круглова признали виновным в покушении на реабилитацию нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК). Для его выплаты суд предоставил Круглову рассрочку на 12 месяцев, принимая во внимание его материальное положение.

Это второй приговор из группы дел по статье о реабилитации нацизма, возбужденных против россиян за размещение фотографий нацистов на сайте акции «Бессмертный полк». Первым осужденным стал пермяк Даниил Симанов, которому суд назначил 200 часов исправительных работ.