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№ 102 от 18 сентября 2020

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В Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за деанонимизацию силовиков

Общество1

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Депутаты Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин предложили в десять раз увеличить штрафы за раскрытие личности силовиков. Информация о внесении законопроекта появилась на сайте Госдумы.

Согласно статье 13.14 КоАП («Разглашение информации с ограниченным доступом»), раскрытие личности силовиков наказывается штрафом. Для граждан он может составлять от пятисот до тысячи рублей, для должностных лиц – от четырех до пяти тысяч рублей. Законопроект Пискарева и Вяткина предполагает штрафы от пяти до десяти тысяч рублей для граждан и от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц.

В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что раскрытие личности силовиков наносит «значительный вред правам и законным интересам граждан, организаций, а также охраняемым законным интересам общества и государства». 

После жестоких задержаний во время прошлогодних летних протестов в Москве начались массовые кампании по деанонимизации сотрудников полиции и Росгвардии, занимавшихся разгоном митингов. Так, в открытом доступе вскоре появились их имена, фамилии, адреса, номера автомобилей. Публикации в некоторых случаях сопровождались угрозами в их адрес. 

Теги:
законопроекты, силовики, госдума, деанонимизация
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