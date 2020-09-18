В Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за деанонимизацию силовиков

Депутаты Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин предложили в десять раз увеличить штрафы за раскрытие личности силовиков. Информация о внесении законопроекта появилась на сайте Госдумы.

Согласно статье 13.14 КоАП («Разглашение информации с ограниченным доступом»), раскрытие личности силовиков наказывается штрафом. Для граждан он может составлять от пятисот до тысячи рублей, для должностных лиц – от четырех до пяти тысяч рублей. Законопроект Пискарева и Вяткина предполагает штрафы от пяти до десяти тысяч рублей для граждан и от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц.

В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что раскрытие личности силовиков наносит «значительный вред правам и законным интересам граждан, организаций, а также охраняемым законным интересам общества и государства».

После жестоких задержаний во время прошлогодних летних протестов в Москве начались массовые кампании по деанонимизации сотрудников полиции и Росгвардии, занимавшихся разгоном митингов. Так, в открытом доступе вскоре появились их имена, фамилии, адреса, номера автомобилей. Публикации в некоторых случаях сопровождались угрозами в их адрес.