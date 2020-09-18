Координатора «Открытой России» Пивоварова, накануне вышедшего из спецприемника, арестовали еще на 10 суток

Мещанский районный суд Москвы арестовал еще на 10 суток исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, который только вчера вышел из спецприемника после 14 суток ареста.

Пивоварова арестовали по административному делу об акции против поправок к Конституции (по ч. 2 ст. 20.2 КоАП), которая прошла 1 июля в Москве. По версии полицейских, он разместил видео в телеграм-канале «Пивоваров», в котором содержались «призывы к неопределенному кругу лиц к участию в массовом публичном мероприятии по вопросу несогласия с поправками в Конституцию РФ и непризнания итогов общероссийского голосования».

В суде адвокат Пивоварова настаивал, что принадлежность телеграм-канала не установлена надлежащим образом, а самого видео вообще нет в материалах дела.

Напомним, 4 сентября Андрея Пивоварова отправили в спецприемник за сбор подписей против поправок к Конституции. Претензии касались поста Пивоварова в фейсбуке о сборе подписей 15 июля на Пушкинской площади в Москве. При этом ссылка, была которая указана в материалах административного дела, вела на пустую страницу.

Сам Пивоваров не согласился с тем, что он совершил какое-то правонарушение. Он связал свой арест с выборами, которые состоялись в минувшее воскресенье. «Мы ведем больше 500 кандидатов в муниципальные депутаты в рамках проекта “Объединенные демократы”. Среди них есть много тех, кто имеет хорошие шансы получить мандат», — говорил он.