В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании двух девочек

В Ярославской области сотрудники МВД задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании двух сестер 2006 и 2011 годов рождения. Задержанному жителю Рыбинска, 41-ому летнему Виталию Молчанову, вменяют ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 131 УК РФ (убийство и изнасилование).

Молчанов являлся сожителем матери погибших девочек. Известно также, что подозреваемый уже был ранее судим. Дело передано в главное следственное управление Следственного комитета, сообщает пресс-служба СК. На сайте также опубликован видеоролик задержания Молчанова, где тот признается в убийстве.

Тела сестер в квартире обнаружила сама мать Валентина утром 15 сентября. Женщине пришлось задержаться на работе после смены в больнице. Предполагается, что именно в это время было совершено преступление. Тело младшей из сестер, 8-ми летней девочки, было найдено изрубленным на части.

После этого Виталия Молчанова объявили в уголовный розыск. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов у себя в фейсбуке пообещал денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей тем, кто поможет найти подозреваемого. В посте Миронов также подробно описал приметы подозреваемого. Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов поставил ход и результаты расследования на контроль.

Ранее Молчанов уже был судим за изнасилование и убийство маленького ребёнка. Из колонии он вышел в 2019 году. С матерью двух девочек Молчанов познакомился по переписке, около месяца назад она вместе с детьми переехала к нему из Омска.

Напомним, что после того, как стало известно об убийстве в Рыбинске, детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов для пожизненного надзора за осужденными по данной статье. Инициативу поддержала зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Сегодня, после поимки Молчанова, Кузнецова опубликовала пост в инстаграме, где напомнила о предложении создать реестр для педофилов, а также поблагодарила всех тех, кто помогал в поиске.