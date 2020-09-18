Суд оставил в СИЗО бывшего хабаровского губернатора Фургала

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Адвокат Фургала Михаил Карапетян сообщил, что защита просила суд отпустить экс-губернатора из СИЗО под залог. Но по итогам слушания постановление Басманного суда об аресте Фурагала до 9 декабря осталось без изменений.

В июле Фургалу предъявили обвинение в организации убийств предпринимателей в середине 2000-ых. Защита считает обвинение необоснованным, а сам Фургал назвал свое дело политически мотивированным, рассказав о давлении, которое на него оказывает следствие.

Показания против Фургала дал его бывший партнер Николай Мистрюков. В СИЗО у Мистрюкова диагностировали рак, но доступ к лекарствам и обезболивающим оказался для него ограничен. 10 сентября Басманный суд перевел его под домашний арест.

После ареста Фургала жители Хабаровского края стали выходить на массовые протесты, которые продолжаются уже более двух месяцев по всему региону. Участники акций требуют открытых слушаний по делу Фургала в Хабаровске и смещения Михаила Дегтярева с позиции врио губернатора.