Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

В России за последние сутки зафиксировали еще 5 905 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Это максимум с 20 июля: тогда в России было зарегистрировано 5 940 заболевших, 21 июля — уже 5 842.

Самое большое количество новых заболевших COVID-19 в Москве — 805. Это максимум с 26 июня: тогда в столице выявили 813 новых случаев заражения коронавируса, 27 июня выявили уже 750.

Далее идут Санкт-Петербург (206 новых случаев COVID-19), Ростовская область (172), Московская область (165) и Нижегородская область (161). Общее число заболевших за все время пандемии в России составило 1 091 186 человек.

Число заболевших COVID-19 по всему миру превысило 30 миллионов, следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (6,6 миллионов), Индии (5,1 миллионов) и Бразилии (4,4 миллионов). Россия — на четвертом месте.