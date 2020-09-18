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№ 102 от 18 сентября 2020

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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Экономика25

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Центробанк сохранид ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В прошлый раз Банк России снизил ставку с 4,5 п.п. до 4,25 п.п., что стало самым низким показателем в российской истории.

Дополняется

В России за сутки выявили 5 905 новых случаев COVID-19. Это максимум с 20 июля

Общество604

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В России за последние сутки зафиксировали еще 5 905 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Это максимум с 20 июля: тогда в России было зарегистрировано 5 940 заболевших, 21 июля — уже 5 842.

Самое большое количество новых заболевших COVID-19 в Москве — 805. Это максимум с 26 июня: тогда в столице выявили 813 новых случаев заражения коронавируса, 27 июня выявили уже 750.

Далее идут Санкт-Петербург (206 новых случаев COVID-19), Ростовская область (172), Московская область (165) и Нижегородская область (161). Общее число заболевших за все время пандемии в России составило 1 091 186 человек. 

Число заболевших COVID-19 по всему миру превысило 30 миллионов, следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (6,6 миллионов), Индии (5,1 миллионов) и Бразилии (4,4 миллионов). Россия — на четвертом месте.

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Теги:
COVID-19, ng, коронавирус
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