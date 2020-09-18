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№ 102 от 18 сентября 2020Читать номер
В России за сутки выявили 5 905 новых случаев COVID-19. Это максимум с 20 июля
В России за последние сутки зафиксировали еще 5 905 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.
Это максимум с 20 июля: тогда в России было зарегистрировано 5 940 заболевших, 21 июля — уже 5 842.
Самое большое количество новых заболевших COVID-19 в Москве — 805. Это максимум с 26 июня: тогда в столице выявили 813 новых случаев заражения коронавируса, 27 июня выявили уже 750.
Далее идут Санкт-Петербург (206 новых случаев COVID-19), Ростовская область (172), Московская область (165) и Нижегородская область (161). Общее число заболевших за все время пандемии в России составило 1 091 186 человек.
Число заболевших COVID-19 по всему миру превысило 30 миллионов, следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (6,6 миллионов), Индии (5,1 миллионов) и Бразилии (4,4 миллионов). Россия — на четвертом месте.
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