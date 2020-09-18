Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для лечения редких заболеваний на 19,5 миллиардов рублей в следующие три года

Правительство России сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой ведомство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

За три года программа недополучит около 19,5 миллиардов рублей. Ежегодно бюджет программы будет сокращен в среднем на 6,5 миллиардов рублей.

Напомним, в рамках программы Минздрав собирает от регионов заявки на самые дорогостоящие препараты и закупает эти лекарства за счет средств федерального бюджета. Лекарствами обеспечивают пациентов с злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, не поддающимися полному излечению.

Программа Минздрава, по словам президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, появилась в том числе из-за того, что бюджеты регионов не в состоянии обеспечить пациентов дорогостоящими лекарствами.

Отметим, в список заболеваний программы высокозатратных нозологий не входит спинальная мышечная атрофия (СМА). Сейчас закупка препарата «Спинразы» возлагается на регионы (согласно 890-му постановлению правительства), однако из-за цены лекарства (одна его инъекция стоит 125 тысяч долларов) местные чиновники в большинстве случаев отказываются его закупать, ссылаясь на недостаток бюджетных средств.

По мнению пациентов и благотворительного фонда «Семьи СМА», эту проблему может решить «федерализация заболевания», то есть его включение в программу высокозатратных нозологий, которые обеспечиваются за счет средств федерального бюджета.

В этом случае закупка препарата будет осуществляться централизованно, что позволит существенно снизить на него цену. Такая система позволит быстрее закупать лекарство: не нужно будет выходить на отдельный аукцион по закупке для каждого пациента, как это происходит сейчас.