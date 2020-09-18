В Омске участник боевых действий в Чечне и его мать объявили бессрочную голодовку

Елизавета Рудольф и ее сын Павел 18 сентября подали уведомления в облпрокуратуру и мэрию Омска о начале бессрочной голодовки — до тех пор, пока не будет решен вопрос с квартирой, которая полагается Павлу по Закону «О ветеранах» (ФЗ № 5 от 12. 01. 95). Этот закон приравнивает его в праве на получение жилья к ветеранам Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщала «Новая», ветеран Второй Чеченской войны Павел Рудольф и его мать Елизавета Рудольф 12 сентября направили в мэрию и в прокуратуру области заявления о начале трехдневной предупредительной голодовки. Их главное требование — предоставить Павлу Рудольф положенное по закону жилье.

Елизавета Рудольф сообщила «Новой», что из органов власти на эту акцию отреагировала только полиция, хотя туда они заявления не подавали: «На следующий день пришел участковый, посмотрел, в каких живем мы условиях, засвидетельствовал, что находимся в голодовке».

По ее словам, от городской администрации не последовало никакой реакции, а в прокуратуре пообещали в течение месяца с заявлением «разобраться». Павла и Елизавету Рудольф такие сроки не устроили.

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Напомним, жилье было обещано Павлу Рудольф еще 20 лет назад, когда он вернулся из армии, где последние полгода службы провел в Чечне и участвовал, в частности, в боях в Аргунском ущелье.

В марте 2001 года администрация Центрального округа определила его в льготную очередь на получение жилплощади, однако очередь с годами становилась все больше и двигалась в обратную сторону.

Елизавета Рудольф сообщала, что все эти годы они прожили в невыносимых условиях, в частности, в подвале общежитиях их регулярно заливало прорваной канализацией, из-за чего там завелись крысы, которых не удавалось вывести.

В мае 2018 Центр содержания и хранения имущества администрации Омска решил этот подвал продать и переселил их в многоквартирный дом на окраине города. На условиях коммерческого найма им было предоставлено помещение, которое числилось нежилым (ранее в нем располагались лифтерная и слесарка).

Елизавета и Павел Рудольф сами сделали в помещении ремонт, на который потратили 57 тысяч рублей. Эти затраты подтверждаются документально, но департамент жилищной политики отказался их компенсировать.

По договору с ним они обязаны были платить ежемесячно за проживание 8170 рублей и 4300-4500 рублей за коммунальные услуги. Пенсия у Елизаветы Рудольф - 13500, Павел Рудольф работает дворником с зарплатой 9 тысяч рублей 33% из них высчитываются на алименты (у него двое детей).

За 2,5 года задолженность за коммерческий найм составила в сумме с пенями 156 тысяч рублей. Одно из требований голодающих — отменить решение Первомайского райсуда, постановившего взыскать с них недоплату.

Интересы Павла и Елизаветы Рудольф в органах власти и общественных организациях представляет правозащитница Алма Бухарбаева. 17 сентября, как рассказала она «Новой», Совет ветеранов Центрального округа принял решение оказать им юридическую поддержку. Поддержать их, в том числе протестными действиями намерен областной Комитет по правам человека.