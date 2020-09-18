Путину, Лукашенко и Трампу присудили Шнобелевскую премию в категории «Медицинское образование» из-за пандемии

Президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и Александру Лукашенко присудили Шнобелевскую премию в категории «Медицинское образование». Церемония проходила в Гарвардском университете в США, имена победителей огласили в трансляции.

Им присудили премию «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», заявил учредитель премии Марк Абрахамс.

Помимо Путина, Лукашенко и Трампа победителями в этой номинации стали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В этом году наградой лауреатам стал склеенный из листов писчей бумаги куб и копия зимбабвийской банкноты в 10 триллионов местных долларов.

Напомним, Лукашенко уже получал Шнобелевскую премию мира в 2013 году: ее присудили в номинации «Премия мира» за запрет публичных аплодисментов. Тогда премию получила и белорусская милиция, которая задержала за аплодисменты однорукого человека.

Ig Nobel Prize, или Шнобелевская премия — антипод Нобелевской премии. Ее учредил американский журнал Annals of Improbable Research в 1991 году, она проводится ежегодно в Гарварде. Сначала награды присуждали «за исследования, которые не могут или не должны быть воспроизведены», однако формулировку скорректировали: теперь премия вручается за исследования, которые «сначала заставляют смеяться, а потом — думать».