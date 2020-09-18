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Протесты в Беларуси, день 41: Лукашенко закрывает западные границы

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№ 102 от 18 сентября 2020

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Что произошло за ночь 18 сентября. Коротко

Общество849

849
 
  • Стоимость реконструкции Белого дома на Краснопресненской набережной в Москве составит 5,27 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства. По заявлению пресс-службы, реконструкция нужна из-за «разрушения гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийного состояния кровли», протечек и из-за «высокой степени износа инженерных систем и оборудования».
  • Президенту России Владимиру Путину присудили Шнобелевскую премию в категории «Медицинское образование». Организаторы премии отметили, что во время пандемии Путин, как и еще восемь мировых лидеров, включая Александра Лукашенко и Дональда Трампа, показали, что политики имеют большее влияние на жизнь и смерть людей, чем ученые и врачи.
  • Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся по-прежнему в США (6,6 млн), Индии (5,1 млн) и Бразилии (4,4 млн). Россия идет на четвертом месте с 1,08 млн заболевших. За все время пандемии в мире скончались 944 тысячи человек.
  • В Москве скончались 8 пациентов с коронавирусом. Всего вследствие COVID-19 в Москве погибли 5033 человека.
  • Футболисты московского «Динамо» выбыли из Лиги Европы УЕФА, проиграв со счетом 1:2 тбилисскому «Локомотиву» в матче второго раунда квалификации турнира.

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Теги:
коронавирус, nt
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