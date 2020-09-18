Стоимость реконструкции Белого дома (Дома Правительства) на Краснопресненской набережной в Москве составит 5,27 миллиардов рублей, об этом сообщают РБК со ссылкой на пресс-службу правительства и пояснительную записку к проекту федерального бюджета на следующие три года.

В бюджете на 2022-2023 годы на эти траты пока выделено только около 1,9 миллиардов рублей. Внутри здания ремонт сделают в Зале наград и Аванзале. Проектом предусмотрено и благоустройство территории вокруг Белого дома.

Правительство уверяет, что реконструкция нужна из-за «разрушения гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийного состояния кровли», протечек и из-за «высокой степени износа инженерных систем и оборудования». Пресс-служба правительства предоставила РБК фото и видео, на которых показано отсутствие необходимого ремонта: в частности, на одном видео заметно, как в гараже с потолка льется вода.

Часть сотрудников Белого дома на время ремонта переедет в историческое здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей.

Решение о проведении реконструкции Белого дома было принято в 2017 году при премьер-министре Дмитрии Медведеве. В 2019 году Главгосэкспертиза полностью одобрила проектно-сметную документацию, впрочем, сумма расходов тогда не сообщалась.

Напомним, ранее масштабную реконструкцию зданий другого органа власти — Госдумы — оценивали в сумму более 4 миллиарда рублей, при этом стоимость, сроки и объем проекта неоднократно менялись. Еще в 2,85 миллиардов рублей оценивали строительство восьмиэтажного корпуса Совета федерации на Петровке с переходом в действующую резиденцию сенаторов на Большой Дмитровке.