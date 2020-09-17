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№ 102 от 18 сентября 2020

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Московское «Динамо» со счетом 1:2 проиграло тбилисскому «Локомотиву» во втором квалификационном раунде Лиги Европы

Спорт36

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Футболисты московского «Динамо» со счетом 1:2 потерпели поражение у тбилисского «Локомотива» на матче второго раунда квалификации Лиги Европы УЕФА и выбыли из турнира. Встреча прошла на стадионе «Михаил Месхи-2» в столице Грузии.

Счет был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте встречи, прошедшей в Тбилиси, гол забил Ираклий Сихарулидзе, на 76-й минуте Мамия Гавашелишвили провел второй гол в ворота «Динамо».

На первой минуте компенсированного ко второму тайму времени Николай Комличенко из «Динамо» реализовал пенальти и сократил отставание в счете.

Тбилисский клуб продолжает борьбу за выход в групповую стадию и в следующем раунде встретится с испанской «Гранадой».

Напомним, российские клубы дважды встречались с грузинскими в плей-офф еврокубков, в обоих случаях победителем в противостоянии оказывалась команда из Грузии.

Первый раз это произошло на стадии 1/32 финала Кубка УЕФА-1996/97: тогда «Торпедо» уступило тбилисскому «Динамо». Спустя год московское «Торпедо» играло с «Мерани-91» на групповой стадии Кубка Интертото-1997 и обыграло грузинский клуб со счетом 2:0.

Теги:
ng, футбол, динамо, лига европы
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