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№ 102 от 18 сентября 2020Читать номер
Героиня «Новой», девочка со СМА из Башкирии, выиграла в лотерее самое дорогое лекарство в мире
Елизавета Кирпановакорреспондент
Годовалая Анелия Рафгутдинова, девочка со спинальной мышечной атрофией (СМА) из башкирского города Кумертау, выиграла препарат «Золгенсма» в лотерее от компании-производителя «Новартис».
«Я уезжаю на работу через шесть дней на два месяца. Не знал, как оставить жену одну, а тут такое чудо, — рассказал «Новой» отец девочки Дамир Рафгутдинов. — Хотя впереди у нас ещё очень много работы».
Как ранее рассказывали родители Анелии, они неоднократно обращались в республиканский минздрав с просьбой обеспечить дочку лечением, однако чиновники отвечали отписками. Тогда они решили собирать деньги на препарат своими силами.
Кроме того, летом Дамир и его жена Эвелина обратились к внештатному неврологу уфимской клинической больницы, чтобы он подал документы на участие Анелии в лотерее от «Новартиса». Врач не выполнил просьбу родителей. Документы были поданы лишь неделю назад после публичной огласки истории Рафгутдиновых.
Это второй ребенок из Башкирии, который выиграл лотерею. В августе 2020 года дорогостоящее лекарство досталось девочке Полине Елсуковой из Белорецка. Всего шесть детей из России выиграли препарат «Золгенсма» в лотерею.
«Новартис» ежегодно разыгрывает по всему миру 100 доз препарата «Золгенсма». Это самое дорогое лекарство в мире, стоит оно 2,1 миллиона долларов.
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