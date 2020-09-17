Правительство направит в ЦИК дополнительные четыре миллиарда рублей на проведение думских выборов в 2021 году

Расходы федерального бюджета на деятельность ЦИК России в 2021 году вырастут и достигнут 20,2 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к законопроекту «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», сообщает РБК со ссылкой на документ.

Уточняется, что рост финансирования деятельности Центризбиркома на 27,4% по сравнению с предыдущем годом связан с проведением выборов в Государственную думу восьмого созыва.

Таким образом, правительство выделит дополнительные четыре миллиарда рублей на думские выборы. Общие расходы на их проведение возрастут до 16,6 миллиардов рублей — это почти на шесть миллиардов больше, чем было затрачено на проведение выборов в Госдуму седьмого созыва в 2016 году.

Изначально проект бюджета на 2020-2022 годы выделял ЦИК лишь 15,8 миллиардов рублей.

Напомним, в движении «Голос» ранее заявляли, что выборы в этом году прошли при наихудшем нормативно-правовом регулировании избирательного процесса за последние 25 лет.

«Голос» также отмечал, что досрочное, надомное и многодневное голосование, которые продвигал ЦИК на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции и на выборах 2020, дают большие возможности для фальсификаций, а «нынешний состав ЦИК России вернулся в своем отношении к наблюдателям и участникам выборов к подходам "чуровских" времен».

По мнению движения, те позитивные изменения, которые были проведены в первые 3,5 года функционирования состава, оказались «практически полностью разрушены» за последний год.

Помимо этого, известные российские электоральные аналитики, политологи и социологи направили в адрес Центризбиркома открытое письмо, где сообщили, что в этом году доступ к базе данных ЦИК был «радикально осложнен (по сути — блокирован) путем введения при переходе на каждую следующую страницу капчи». В связи с этим, по мнению экспертов, стало невозможным изучение статистических данных о прошедших выборах в России. Памфилова, впрочем, пообещала провести встречу с экспертами и обсудить возникшие проблемы.