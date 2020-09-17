Лукашенко объявил о закрытии границ с Польшей и Литвой и об усилении границы с Украиной

Беларусь закроет границу с Литвой и Польшей и усилит границу с Украиной, об этом на женском форуме «За Беларусь» в Минске сообщил Александр Лукашенко.

По его словам, он делает это «вынуждено»: «Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной» (Цитата по Tut.by).

Он также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом «остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну».

Помимо этого, выступая на женском форуме, Лукашенко также высказался о работе ОМОН и уверил, что силовики никого в изоляторах не «побили»: «Омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина. Там несут службу военнослужащие внутренних войск. Но все острие было направлено против этих ребят, потому что они спасли страну и сорвали блицкриг», — рассказал о своей точке зрения Лукашенко.

Он также уверил, что не увидел фальсификаций на выборах президента Беларуси 9 августа: «Никакого вранья на выборах не было. Нельзя фальсифицировать выборы в 80%».

Напомним, 16 сентября Лукашенко заявил, что Россия согласилась предоставить Беларуси всю необходимую помощь с военными учениями и оружием.

В разговоре с журналистами он выразил мнение, что происходящие сейчас события в Беларуси Запад подготавливал на протяжении десяти лет. Во вмешательстве в политику страны президент Беларуси подозревает США, Польшу, Литву, Чехию и Украину. «Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян», — считает он. Однако Лукашенко заявил, что «мы» (Беларусь и Россия) не позволим реализоваться «сценарию по уничтожению страны».

Протесты в Беларуси проходят уже 40 день подряд. Каждый день в центре Минска и других городах страны проходят многочисленные акции протеста, на митингах и шествиях в воскресенье собираются сотни тысяч мирно протестующих. Они требуют освободить всех политзаключенных и провести новые честные выборы, так как считают, что результаты выборов 9 августа, которые огласил ЦИК Беларуси, сфальсифицированы.

На фоне протестов были задержаны десятки тысяч людей, многие из которых сообщали о насилии со стороны силовиков. Известно как минимум о четырех погибших участниках протеста, официально МВД Беларуси сообщало о трех.