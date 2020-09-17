Элла Памфилова пообещала провести встречу с экспертами, которые на страницах «Новой» заявляли о проблемах с базой данных ЦИК

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова 23 сентября пообещала провести встречу с политологами и экспертами, которые на страницах «Новой газеты» обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Центральной избирательной комиссии.

Как уточняют в ЦИК, встреча состоится «для обсуждения актуальных вопросов, в том числе работы интернет-сайта».

Политолог Екатерина Шульман сообщила «Новой», что приглашение на встречу с Памфиловой ей пришло по почте: «Как планирую ответить на приглашение — не знаю пока, буду думать».

Впрочем, политолог Александр Кынев, который также подписался под открытым письмом, на своей странице в Фейсбуке заявил, что «все подобные мероприятия являются абсолютной профанацией и не имеют никакого смысла» и что любые контакты независимой общественности с ЦИК возможны «только после отмены всех "новаций" 2020 (голосование на "пеньках", электронное голосование, многократная капча при попытках доступа к данным электоральной статистики и т.д.), отставки нынешнего руководства ЦИК в полном составе и формирования новой реально независимой Центральной Избирательной Комиссии».

Известные российские электоральные аналитики, политологи и социологи, среди которых сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, политолог Екатерина Шульман и другие известные эксперты, 15 сентября направили в адрес Центризбиркома открытое письмо.

В нем они заявили, что в этом году доступ к базе данных ЦИК (размещенная по адресу izbirkom.ru) был «радикально осложнен (по сути — блокирован) путем введения при переходе на каждую следующую страницу капчи». В связи с этим, по мнению экспертов, стало невозможным изучение статистических данных о прошедших выборах в России.

Они также отметили, что для увеличения прозрачности избирательного процесса и для снижения нагрузки на серверы ЦИК было бы целесообразно максимально облегчить гражданам доступ к данным о выборах путем предоставления данных в виде машиночитаемых таблиц. Для этого, в первую очередь, нужно ликвидировать капчу.

Напомним, в десятках регионов России 11 сентября стартовало досрочное голосование, которое завершилось 13 сентября — в Единый день голосования. Движение «Голос» заявляло, что выборы 2020 прошли при наихудшем нормативно-правовом регулировании избирательного процесса за последние 25 лет.