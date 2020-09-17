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№ 101 от 16 сентября 2020

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Собянин попросил «по возможности» продлить режим удаленной работы из-за COVID-19

Общество57

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Необходимо продлить, «если это возможно», режим дистанционной работы в Москве из-за пандемии COVID-19, об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий вне зависимости от формы организации, если можно и это не является серьезным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу […] я еще раз возвращаюсь к ним [к рекомендациям — ред.], настойчиво рекомендовал бы придерживаться их, если это возможно», — заявил мэр столицы.

Собянин также призвал жителям старшего возраста минимизировать свои контакты с окружающими.

Тем не менее, Собянин уверил, что рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом связан с ростом количества проводимых тестов, а ситуация в городе «более-менее благополучная».

Напомним, в России за последние сутки зафиксировали еще 5 762 новых случаев заражения коронавирусом. Самое большое количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 730. Таким образом, этот показатель выходит из «собянинского коридора» — цифр, которые озвучил мэр Москвы Сергей Собянин, когда говорил о ежедневном числе заболевших в столице — уже третий день подряд.

Помимо этого, к российской статистике по коронавирусу возникают вопросы («Новая» про это писала).

Так, в конце июля показатель смертности от коронавируса в России был одним из самых низких в мире (1,62%). Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил такие показатели отсутствием дефицита коек и реанимационного оборудования.

Теги:
COVID-19, ограничения, коронавирус, ng
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