Губернатор Белгородской области, руководивший регионом с 1993 года, ушел в отставку

Бывший координатор штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Ирина Норман заявила, что накануне около дома № 3 по улице Большевиков на нее напал местный бизнесмен.

«Я проверяла дом, как сотрудник управляющей компании, – рассказала Норман «Новой газете». – Жители жаловались на состояние забора. Начала снимать на видео один из углов, и в этот момент меня окликнула женщина в красной куртке. Она стала отгонять меня, но ничего не объясняла».

В скором времени, по словам Норман, женщина ненадолго отошла, но затем вернулась, и начала спрашивать, что именно Ирина снимала. Та ответила, что работает в управляющей компании, и делает все законно.

«Внезапно подошел какой-то мужчина, схватил меня за горло и прижал к стене. Я не растерялась, и пнула его ногой, после чего побежала в сторону забора. Он погнался за мной, догнал и ударил по лицу кулаком. Забрал мой телефон, и пошел в сторону своей машины. Я просила у стоявших рядом людей сфотографировать его и вызвать полицию, но никто из них не отреагировал», – говорит Ирина.

По словам Норман, впоследствии она узнала, что мужчину зовут Анатолий Клыгин, он бизнесмен и занимается управлением недвижимостью.

«Написала заявление в полицию, они приехали к дому, спросили у консьержки, что происходило. Та сказала, что наоборот – это я напала, – говорит Норман, – Потом они позвонили самому Клыгину, о чем говорили – не знаю. Но внезапно мне начали говорить, что на меня могут составить протокол по статье 19.3 КоАП, и вообще оставить в отделении на сутки. Я просила их посмотреть записи с камер наблюдения, но они делать это отказались. В итоге я решила забрать заявление».

Дозвониться до бизнесмена Клыгина по телефонам его компаний «Новой газете» не удалось. Редакция готова предоставить ему возможность высказать свою точку зрения на произошедшее.

В УМВД по Екатеринбургу уже заявили, что по факту нападения на Ирину Норман заявлений о преступлении не поступало. В случае подачи заявления полицейские готовы отреагировать на данную ситуацию.