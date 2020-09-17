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№ 101 от 16 сентября 2020

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Губернатор Белгородской области, руководивший регионом с 1993 года, ушел в отставку

Политика166

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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко досрочно ушел в отставку.

В пресс-службе администрации области сообщили, что он уходит с должности в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы. На следующем заседании дума рассмотрит вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации.

Евгению Савченко 70 лет. Он является членом совета партии «Единая Россия» и  занимает должность губернатора с 1993 года, с тех пор он побеждал на выборах пять раз подряд. До сегодняшнего дня Савченко был единственным действующим руководителем региона, занявшим пост еще во время президентства Бориса Ельцина.

За время руководства регионом Савченко не раз выступал со спорными инициативами. Так, в 2011 году он запретил в Белгородской области празднование Дня святого Валентина из соображений «духовной безопасности», в 2017 году высказывался за введение в России просвещенной монархии, а во время пандемии коронавируса поддержал возрождение в регионе традиции пятикратного звона колоколов как «меры духовной защиты».

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Теги:
белгородская область, отставка, губернаторы

Экс-координатор штаба Навального в Екатеринбурге заявила о нападении

Общество601

Иван Жилинспецкор

601
 

Бывший координатор штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Ирина Норман заявила, что накануне около дома № 3 по улице Большевиков на нее напал местный бизнесмен.

«Я проверяла дом, как сотрудник управляющей компании, – рассказала Норман «Новой газете». – Жители жаловались на состояние забора. Начала снимать на видео один из углов, и в этот момент меня окликнула женщина в красной куртке. Она стала отгонять меня, но ничего не объясняла».

В скором времени, по словам Норман, женщина ненадолго отошла, но затем вернулась, и начала спрашивать, что именно Ирина снимала. Та ответила, что работает в управляющей компании, и делает все законно.

«Внезапно подошел какой-то мужчина, схватил меня за горло и прижал к стене. Я не растерялась, и пнула его ногой, после чего побежала в сторону забора. Он погнался за мной, догнал и ударил по лицу кулаком. Забрал мой телефон, и пошел в сторону своей машины. Я просила у стоявших рядом людей сфотографировать его и вызвать полицию, но никто из них не отреагировал», – говорит Ирина.

По словам Норман, впоследствии она узнала, что мужчину зовут Анатолий Клыгин, он бизнесмен и занимается управлением недвижимостью.

«Написала заявление в полицию, они приехали к дому, спросили у консьержки, что происходило. Та сказала, что наоборот – это я напала, – говорит Норман, – Потом они позвонили самому Клыгину, о чем говорили – не знаю. Но внезапно мне начали говорить, что на меня могут составить протокол по статье 19.3 КоАП, и вообще оставить в отделении на сутки. Я просила их посмотреть записи с камер наблюдения, но они делать это отказались. В итоге я решила забрать заявление».

Дозвониться до бизнесмена Клыгина по телефонам его компаний «Новой газете» не удалось. Редакция готова предоставить ему возможность высказать свою точку зрения на произошедшее.

В УМВД по Екатеринбургу уже заявили, что по факту нападения на Ирину Норман заявлений о преступлении не поступало. В случае подачи заявления полицейские готовы отреагировать на данную ситуацию.

Теги:
активисты, нападение, екатеринбург
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