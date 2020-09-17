Координатора «Открытой России» Пивоварова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 14 суток ареста

Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали на выходе из спецсприемника №2 в районе Хорошево-Мневники, где он отбывал 14 суток административного ареста.

Сотрудники полиции посадили Пивоварова в машину и увезли. Сейчас он находится в ОВД Мещанский.

Напомним, 4 сентября Пивоварова отправили в спецприемник за сбор подписей против поправок к Конституции (ст. 20.2 ч.3 КоАП). Претензии касались поста Пивоварова в фейсбуке о сборе подписей 15 июля на Пушкинской площади в Москве. При этом ссылка, была которая указана в материалах административного дела, вела на пустую страницу.

Сам Пивоваров не согласился с тем, что он совершил какое-то правонарушение. Он связал свой арест с выборами, которые состоялись в минувшее воскресенье. «Мы ведем больше 500 кандидатов в муниципальные депутаты в рамках проекта “Объединенные демократы”. Среди них есть много тех, кто имеет хорошие шансы получить мандат», — говорил он.