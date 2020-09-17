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№ 101 от 16 сентября 2020Читать номер
Координатора «Открытой России» Пивоварова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 14 суток ареста
«Новая газета»редакция
Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали на выходе из спецсприемника №2 в районе Хорошево-Мневники, где он отбывал 14 суток административного ареста.
Сотрудники полиции посадили Пивоварова в машину и увезли. Сейчас он находится в ОВД Мещанский.
Напомним, 4 сентября Пивоварова отправили в спецприемник за сбор подписей против поправок к Конституции (ст. 20.2 ч.3 КоАП). Претензии касались поста Пивоварова в фейсбуке о сборе подписей 15 июля на Пушкинской площади в Москве. При этом ссылка, была которая указана в материалах административного дела, вела на пустую страницу.
Сам Пивоваров не согласился с тем, что он совершил какое-то правонарушение. Он связал свой арест с выборами, которые состоялись в минувшее воскресенье. «Мы ведем больше 500 кандидатов в муниципальные депутаты в рамках проекта “Объединенные демократы”. Среди них есть много тех, кто имеет хорошие шансы получить мандат», — говорил он.
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